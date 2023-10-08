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Тюкавин заявил, что Захарян уже начал учить испанский язык

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что продолжает поддерживать отношения с бывшим одноклубником Арсеном Захаряном, который перешёл в испанский «Реал Сосьедад».
Тюкавин заявил, что Захарян уже начал учить испанский язык
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Что-то на испанском может вам сказать? Пока нет, но он уже начал учить язык. Да, списывались. Жаль, что только выздоровел и сразу заболел. Здоровья ему. Значит, будет сильнее», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

«Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение от «Атлетико» (1:2) в матче девятого тура чемпионата Испании.  Захарян вышел на замену на 65-й минуте игры, но не отметился результативными действиями.

Экс-хавбек «Динамо» по медицинским показаниям до этого пропустил в Испании четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в четырёх матчах.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что главный тренер возлагает большие надежды на Захаряна.

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