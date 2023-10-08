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Личка заявил, что дал хавбеку «Динамо» Макарову выходные

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что принял решение дать выходные полузащитнику Денису Макарову.
Личка заявил, что дал хавбеку «Динамо» Макарову выходные
  • РИА Новости

«Я дал Денису Макарову выходные на две игры — со «Спартаком» и сегодня. В четверг, когда команда вернётся к работе, он будет на базе, будем разговаривать. У меня нет конфликта с ним», — цитирует Личку ТАСС.

«Динамо» на своём поле сыграло вничью с воронежским «Факелом» (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Макаров с сезоне-2023/24 сыграл в девяти матчах чемпионата России и забил три мяча. 

Ранее сообщалось, что Макаров временно отстранён от тренировок «Динамо».

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