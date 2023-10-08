Личка заявил, что дал хавбеку «Динамо» Макарову выходные

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что принял решение дать выходные полузащитнику Денису Макарову.

«Я дал Денису Макарову выходные на две игры — со «Спартаком» и сегодня. В четверг, когда команда вернётся к работе, он будет на базе, будем разговаривать. У меня нет конфликта с ним», — цитирует Личку ТАСС.

«Динамо» на своём поле сыграло вничью с воронежским «Факелом» (0:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Макаров с сезоне-2023/24 сыграл в девяти матчах чемпионата России и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Макаров временно отстранён от тренировок «Динамо».