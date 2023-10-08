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Самсонова: это большой стресс, что Свёнтек не делает невынужденных ошибок

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Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Пекине.
Самсонова: это большой стресс, что Свёнтек не делает невынужденных ошибок
  • Gettyimages.ru
  • © Emmanuel Wong

«Думаю, это то, что она делает лучше всего, потому что это большой стресс, который оказывает влияние на других игроков, что она не делает невынужденных ошибок. Каждый раз нужно делать что-то большее», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.

В финале она проиграла польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 2:6.

Ранее Сафиуллин проиграл Шелтону в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

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