Самсонова: это большой стресс, что Свёнтек не делает невынужденных ошибок

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Пекине.

«Думаю, это то, что она делает лучше всего, потому что это большой стресс, который оказывает влияние на других игроков, что она не делает невынужденных ошибок. Каждый раз нужно делать что-то большее», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.

В финале она проиграла польской теннисистке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 2:6.

Ранее Сафиуллин проиграл Шелтону в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.