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Юран: победить «Крылья Советов» удалось за счёт правильного разбора тактики соперника

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 11-го тура РПЛ.
Юран: победить «Крылья Советов» удалось за счёт правильного разбора тактики соперника
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы одержали победу за счёт того, что разобрали правильно слабые и сильные места. Заостряли внимание на теории, на поле всё делали. Просто сказал парням, что мы это сделаем и будет положительный результат», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:0. Голы забили Эдгар Севикян и Зе Турбо.

«Пари НН» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев» 21 очко и вторая позиция.

Ранее сообщалось, как Осинькин прокомментировал поражение от «Пари НН».

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