Юран: победить «Крылья Советов» удалось за счёт правильного разбора тактики соперника
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«Мы одержали победу за счёт того, что разобрали правильно слабые и сильные места. Заостряли внимание на теории, на поле всё делали. Просто сказал парням, что мы это сделаем и будет положительный результат», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
Игра завершилась со счётом 2:0. Голы забили Эдгар Севикян и Зе Турбо.
«Пари НН» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев» 21 очко и вторая позиция.
Ранее сообщалось, как Осинькин прокомментировал поражение от «Пари НН».