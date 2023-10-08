Юран: победить «Крылья Советов» удалось за счёт правильного разбора тактики соперника

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 11-го тура РПЛ.

«Мы одержали победу за счёт того, что разобрали правильно слабые и сильные места. Заостряли внимание на теории, на поле всё делали. Просто сказал парням, что мы это сделаем и будет положительный результат», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:0. Голы забили Эдгар Севикян и Зе Турбо.

«Пари НН» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев» 21 очко и вторая позиция.

Ранее сообщалось, как Осинькин прокомментировал поражение от «Пари НН».