Сборная России до 14 лет выиграла турнир развития УЕФА в Минске

Сборная России до 14 лет одержала победу на турнире развития УЕФА.

В третьем туре команда победила сборную Белоруссии со счётом 5:2. До этого россияне одержали верх над Таджикистаном (4:0) и Киргизией (10:1).

Турнир проходил в Минске с 3 по 8 октября.

26 сентября стало известно, что УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным турнирам. Матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России.

Ранее сообщалось, что поддержавший Россию вице-президент УЕФА покинул пост главы шведского спорта.