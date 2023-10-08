Осинькин — о поражении от «Пари НН»: соперник ломал нашу игру

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Пари НН» в матче 11-го тура РПЛ.

«Соперник не сосредоточился на своей игре, а ломал нашу игру, не давал нам разбежаться, использовал все оборонительные детали и нюансы, чтобы сбить темп. Мы недостаточно хорошо в этот момент проявили себя и командно, и индивидуально», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 2:0. Голы забили Эдгар Севикян и Зе Турбо.

«Пари НН» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев» 21 очко и вторая позиция.

Ранее стало известно, что «Краснодар» победил «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ.