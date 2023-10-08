Хоккеист «Амура» — о гражданстве РФ: благодарен Путину и губернатору за поддержку

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался о получении российского гражданства.

«Благодарен президенту России Владимиру Путину и губернатору Михаилу Дегтярёву за то, что поддержали меня в этом желании. Когда получал паспорт, скажу честно, меня немного трясло, пульс был, наверное, под 200 ударов», — приводит слова Ли пресс-служба «Амура».

В сентябре вышел указ президента России Владимира Путина о получении Ли гражданства России.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26-летний канадец забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач в 53 матчах.

Ранее сообщалось, что Ли вручили российский паспорт.