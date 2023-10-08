Corriere dello Sport: руководство «Ромы» рассматривает Флика на замену Моуринью

Президент «Ромы» Дэн Фридкин считает, что экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик является подходящей заменой Жозе Моуринью на посту наставника римского клуба.

Фридкина не устраивают результаты команды, которые она демонстрирует под руководством португальского специалиста, сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что футболисты «волков» полностью доверяют Моуринью и не хотят, чтобы он покидал команду.

6 октября стало известно, что португалец не планирует продлевать контракт с римским клубом и хочет возглавить национальную сборную Англии, Италии или Мексики. К услугам специалиста может обратиться команда Бразилии в случае отказа главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В сезоне-2021/22 команда римлян под его руководством выиграла Лигу конференций.

Ранее Моуринью заявил, что в будущем возглавит один из клубов в Саудовской Аравии.