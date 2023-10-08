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Corriere dello Sport: руководство «Ромы» рассматривает Флика на замену Моуринью

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Президент «Ромы» Дэн Фридкин считает, что экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик является подходящей заменой Жозе Моуринью на посту наставника римского клуба.
Corriere dello Sport: руководство «Ромы» рассматривает Флика на замену Моуринью
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Фридкина не устраивают результаты команды, которые она демонстрирует под руководством португальского специалиста, сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что футболисты «волков» полностью доверяют Моуринью и не хотят, чтобы он покидал команду. 

6 октября стало известно, что португалец не планирует продлевать контракт с римским клубом и хочет возглавить национальную сборную Англии, Италии или Мексики. К услугам специалиста может обратиться команда Бразилии в случае отказа главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти. 

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В сезоне-2021/22 команда римлян под его руководством выиграла Лигу конференций.

Ранее Моуринью заявил, что в будущем возглавит один из клубов в Саудовской Аравии.

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