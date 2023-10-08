Агент Гиговича: общаемся с «Ростовом», но ситуация практически неразрешимая

Харис Скендерович, агент шведского полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, выступающего на правах аренды в датском «Мидтьюланне», высказался о возможном возвращении игрока в Россию.

«Большинство стран не хотят иметь дел с Россией, покупать оттуда игроков, и нет разницы, хорошие ли это футболисты и отдают ли их дёшево. Я на контакте с людьми из клуба, но все понимают, что ситуация практически неразрешимая», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт».

Шведский игрок перешёл в «Ростов» осенью 2020 года из «Хельсингборга». Всего за ростовский клуб он провёл 30 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт 19-летнего футболиста с «Мидтьюлландом» рассчитан до конца сезона.

Ранее серия «Ростова» без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) увеличилась до семи матчей.