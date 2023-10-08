Узнать больше

Агент Гиговича: общаемся с «Ростовом», но ситуация практически неразрешимая

Короткая ссылка
Харис Скендерович, агент шведского полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, выступающего на правах аренды в датском «Мидтьюланне», высказался о возможном возвращении игрока в Россию.
Агент Гиговича: общаемся с «Ростовом», но ситуация практически неразрешимая
  • globallookpress.com
  • © Pascu Mendez

«Большинство стран не хотят иметь дел с Россией, покупать оттуда игроков, и нет разницы, хорошие ли это футболисты и отдают ли их дёшево. Я на контакте с людьми из клуба, но все понимают, что ситуация практически неразрешимая», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт». 

Шведский игрок перешёл в «Ростов» осенью 2020 года из «Хельсингборга». Всего за ростовский клуб он провёл 30 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт 19-летнего футболиста с «Мидтьюлландом» рассчитан до конца сезона.

Ранее серия «Ростова» без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) увеличилась до семи матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить