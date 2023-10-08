Сборная Франции в шутку включила Жиру в список вратарей на октябрьские матчи

Сборная Франции по футболу в шутку включила нападающего «Милана» Оливье Жиру в список вратарей на октябрьские матчи команды.

«Нам пришлось обновить список», — говорится в сообщении сборной.

Напомним, что накануне французский нападающий сыграл на позиции вратаря «Милана» до конца матча восьмого тура чемпионата Италии с «Дженоа» после удаления голкипера Мика Меньяна на 96-й минуте и сохранил ворота в безопасности.

В октябре сборная Франции сыграет с Нидерландами в отборе Евро-2024 и проведёт товарищеский матч с Шотландией.

Ранее «Милан» обыграл «Дженоа» в матче Серии А с удалением двух вратарей.