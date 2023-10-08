Сборная Кении объявила заявку на товарищеский матч с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вратари: Брайан Бвайр, Патрик Матаси, Брин Одиамбо.
Защитники: Джонстон Омурва, Коллинз Сичендже, Эрик Оума, Руни Оньянго, Дэниел Сакари, Винсент Харпер, Джозеф Окуму, Брайан Мандела, Амос Нонди.
Полузащитники: Кеннет Мугуна, Альфа Оньянго, Ричард Одада, Энтони Акуму, Аюб Тимбе, Овелла Очиенг.
Нападающие: Масуд Джума, Альфред Скривен, Майкл Олунга, Клиффтон Михесо, Мозес Шумма.
Встреча пройдёт 16 октября на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Игра начнётся в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что матч сборной России с командой Кении будет учтён в рейтинге ФИФА.