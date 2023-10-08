Сборная Кении объявила заявку на товарищеский матч с Россией

Главный тренер сборной Кении вызвал для подготовки к товарищескому матчу с Россией 23 игроков.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вратари: Брайан Бвайр, Патрик Матаси, Брин Одиамбо.

Защитники: Джонстон Омурва, Коллинз Сичендже, Эрик Оума, Руни Оньянго, Дэниел Сакари, Винсент Харпер, Джозеф Окуму, Брайан Мандела, Амос Нонди.

Полузащитники: Кеннет Мугуна, Альфа Оньянго, Ричард Одада, Энтони Акуму, Аюб Тимбе, Овелла Очиенг.

Нападающие: Масуд Джума, Альфред Скривен, Майкл Олунга, Клиффтон Михесо, Мозес Шумма.

Встреча пройдёт 16 октября на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч сборной России с командой Кении будет учтён в рейтинге ФИФА.