Узнать больше

Сборная Кении объявила заявку на товарищеский матч с Россией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Кении вызвал для подготовки к товарищескому матчу с Россией 23 игроков.
Сборная Кении объявила заявку на товарищеский матч с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вратари: Брайан Бвайр, Патрик Матаси, Брин Одиамбо.

Защитники: Джонстон Омурва, Коллинз Сичендже, Эрик Оума, Руни Оньянго, Дэниел Сакари, Винсент Харпер, Джозеф Окуму, Брайан Мандела, Амос Нонди.

Полузащитники: Кеннет Мугуна, Альфа Оньянго, Ричард Одада, Энтони Акуму, Аюб Тимбе, Овелла Очиенг.

Нападающие: Масуд Джума, Альфред Скривен, Майкл Олунга, Клиффтон Михесо, Мозес Шумма.

Встреча пройдёт 16 октября на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч сборной России с командой Кении будет учтён в рейтинге ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить