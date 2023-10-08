Блаттер назвал абсурдным решение проводить ЧМ-2030 на трёх континентах

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер оценил решение проводить финальную часть чемпионата мира 2030 года в шести странах на трёх континентах.

«Абсурдно разрывать турнир таким образом. Финальная часть чемпионата мира должна быть компактным мероприятием. По историческим причинам турнир 2030 года должен был проводиться исключительно в Южной Америке», — цитирует Блаттера SonntagsBlick.

4 октября стало известно, что чемпионат мира — 2030 впервые в истории пройдёт на трёх континентах. Матчи примут шесть стран из Южной Америки, Европы и Африки. Встречи будут проходить в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал недальновидным решение ФИФА провести чемпионат мира 2030 года на территории трёх континентов.