Контранализ полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба показал, что он не принимал синтетический тестостерон.

Фрацнуз принимал гормон роста — дегидроэпиандростерон (DHEA), сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (бывшая Twitter).

Результат контранализа может повлиять на смягчение наказания для Погба, потому что DHEA содержится в большом количестве продуктов повсеместного потребления.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Ранее Джон Элканн, директор компании Exor, которая владеет туринским «Ювентусом», выступил с заявлением по поводу положительного допинг‑теста Погба.