Защитник «Балтики» Гассама: задача сохранить прописку в РПЛ нам по силам

Защитник «Балтики» Натан Гассама считает, что клуб сможет сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Да, мы останемся в Премьер-лиге, потому что у нас качественные футболисты и отличный тренер. Задача сохранить прописку в РПЛ нам по силам», — приводит слова Гассама Sport24.

В сезоне-2023/24 на счету «Балтики» десять очков и 12-я позиция в турнирной таблице РПЛ после 11 туров.

Ранее сообщалось, как главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ.