Головин: очень приятно становиться лучшим игроком месяца

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на признание лучшим игроком клуба в сентябре.

«Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку. Но могу только повторить, что самое главное — это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. Поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение», — цитирует Головина «Чемпионат».

Россиянин получил больше всех голосов — 58%. На второе место болельщики поставили Такуми Минамино (11%). Третий — Магнес Аклюш (10%).

Россиянин провёл три матча, в которых забил два мяча и отдал один результативный пас. После восьми туров монегаски занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков.

Ранее сообщалось, что «Монако» в гостях нанёс поражение «Реймсу» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.