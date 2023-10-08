Тихонов: я бы с удовольствием возглавил «Енисей», но в «Спартак» точно не пойду

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал слухи о возможном возвращении на пост главного тренера «Енисея».

«Я впервые слышу, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал. Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

52-летний специалист тренировал «Енисей» в сезоне-2016/17 и занял с ним третье место в ФНЛ.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 и 2011 годы, за которые выиграл восемь чемпионатов России и два Кубка страны. Он также является автором единственного хет-трика красно-белых на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее Тихонов назвал унизительными условия Союза европейских футбольных ассоциаций для России.