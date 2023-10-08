Автобус с футболистами английского «Барнсли» загорелся в дороге после матча

Автобус футбольного клуба «Барнсли» из Саут‑Йоркшира загорелся во время возвращения команды после матча Первой лиги Англии с «Эксетер Сити».

Среди игроков и персонала никто не пострадал, все были благополучно эвакуированы, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что клуб не будет давать дальнейших комментариев и сосредоточен на обеспечении безопасного возвращения рабочих и футболистов.

«Барнсли» выступает в третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Клуб из Саут‑Йоркшира занимает третье место в таблице чемпионата, «Эксетер Сити» — на 11‑й строчке.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в аварию после матча шестого тура чемпионата Англии по футболу с «Бёрнли».