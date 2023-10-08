Ледяхов не исключил смену тренера в «Спартаке» после дерби с ЦСКА

Трёхкратный чемпион России в составе «Спартака» Игорь Ледяхов предположил, что Гильермо Абаскаль может покинуть пост главного тренера после московского дерби с ЦСКА.

«Может ли этот матч стать последним для Абаскаля или Федотова? Да, неудачная серия у двух тренеров. Не думаю, что будут резкие шаги у этих команд. Хотя «Спартак» нас приучил, что всё может быть. Не исключаю и смену тренера в ближайшее время», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что до декабря вряд ли предвидятся какие-либо изменения.

«Не думаю, что есть смысл менять тренеров», — добавил Ледяхов.

«Спартак» на своём поле примет ЦСКА в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск. Команды, на счету которых по 16 очков, делят с «Динамо» пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Наиль Умяров заявил, что «Спартак» попытается реабилитироваться перед фанатами в дерби с ЦСКА.