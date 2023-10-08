Тарпищев рассказал, что должна делать Самсонова для победы над Свёнтек

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянка Людмила Самсонова должна играть агрессивно, чтобы победить в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине Игу Свёнтек из Польши.

«Свёнтек играет умно, разнообразнее всех в туре. С ней надо играть плотно и быстро — тогда она не будет успевать плести паутину на корте. Этих козырей её надо лишить, тогда всё может быть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он подчеркнул, что Самсоновой надо быть свежей.

«Потому что со Свёнтек придется бегать. Но Самсонова сейчас играет отлично, готовый олимпиец», — добавил Тарпищев.

Самсонова в полуфинале переиграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6, 6:3. Россиянка в финале встретится с полькой Игой Свёнтек.

Общий призовой фонд турнира превышает $8,1 млн.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что Самсонова показала острую игру в матче Рыбакиной.