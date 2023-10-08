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«Монако» с Головиным обыграл «Реймс» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1

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«Монако» в гостях нанёс поражение «Реймсу» в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Адольфа Хюттера.

У победителей мячи забили Исмаил Якобс (42-я минута), Фоларин Балоган (46-я) и Виссам Бен Йеддер (49-я). Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 73 минуты, но не отметился результативными действиями.

У проигравших отличился Тедди Теума (57-я, пенальти).

«Монако» (17 очков) вышло в лидеры Лиги 1. «Реймс» (13) располагается на четвертой строчке. Догнать монегасков может «Брест» (14), у которого игра в запасе.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим игроком «Монако» в сентябре.

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