УЕФА перенёс матчи отбора Евро-2024 для игроков до 17 лет в Израиле
Встречи группы 12 перенесены на другие даты, сообщает пресс-служба УЕФА.
Ранним утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля. Следом несколько групп боевиков проникли на территорию страны. Весь день в разных точках государства периодически звучит сирена воздушной тревоги. В Израиле объявлено чрезвычайное положение.
Финальная часть ЧЕ-2024 среди юношей пройдёт с 20 мая по 5 июня на Кипре.
Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Израиля по футболу перенесли из-за ракетных обстрелов.