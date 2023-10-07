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УЕФА перенёс матчи отбора Евро-2024 для игроков до 17 лет в Израиле

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Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение отложить в Израиле проведение октябрьских матчей квалификационного турнира чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет.

Встречи группы 12 перенесены на другие даты, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранним утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля. Следом несколько групп боевиков проникли на территорию страны. Весь день в разных точках государства периодически звучит сирена воздушной тревоги. В Израиле объявлено чрезвычайное положение.

Финальная часть ЧЕ-2024 среди юношей пройдёт с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Израиля по футболу перенесли из-за ракетных обстрелов.

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