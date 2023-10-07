Карпин — о поражении от «Краснодара»: пропускаем дебильные голы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ.

«Идеальный первый тайм был, лучший за всё время, наверное. Второй тайм не скажу, что плохой, но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал.

«Краснодар» катил мяч Сафонову, он выбивал. Вот и вся игра у них — что в первом тайме, что во втором. Так они и играли», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:2. По ходу матча «Краснодар» уступал «Ростову» 0:2.

«Краснодар» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» десять очков и 13-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Ростов» семь матчей не побеждает в РПЛ.