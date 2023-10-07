Сперцян считает, что «Краснодар» показал чемпионский характер в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.

«Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться.

Можно ли сказать, что «Краснодар» показал чемпионский характер? Можно так сказать», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:2. По ходу матча «Краснодар» уступал «Ростову» 0:2.

«Краснодар» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ростов» семь матчей не побеждает в РПЛ.