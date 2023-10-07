«Ростов» семь матчей не побеждает в РПЛ

Серия «Ростова» без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) увеличилась до семи матчей.

7 октября команда Валерия Карпина уступила «Краснодару» в матче 11-го тура чемпионата России (2:3). Отметим, что по ходу игры команда вела со счётом 2:0.

Последнюю победу в РПЛ «Ростов» одержал 12 августа в матче с «Рубином» (3:0).

На данный момент на счету команды десять очков и 13-я позиция в турнирной таблице.

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию о том, что Карпин является одним из кандидатов на пост наставника «Спартака».