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Деограсия считает, что «Оренбург» заслуживал ничью в матче с «Балтикой»

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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от «Балтики» в матче 11-го тура РПЛ.
Деограсия считает, что «Оренбург» заслуживал ничью в матче с «Балтикой»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Второй тайм был в нашем исполнении лучше, на ничью мы наиграли, но это футбол. Нам забили после индивидуальной ошибки», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Гедеон Гузина.

«Балтика» набрала десять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 11 очков и 11-я позиция.

Ранее Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Оренбургом».

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