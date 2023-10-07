Деограсия считает, что «Оренбург» заслуживал ничью в матче с «Балтикой»
- РИА Новости
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«Второй тайм был в нашем исполнении лучше, на ничью мы наиграли, но это футбол. Нам забили после индивидуальной ошибки», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Гедеон Гузина.
«Балтика» набрала десять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Оренбурга» 11 очков и 11-я позиция.
Ранее Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Оренбургом».