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Непомнящий: Дзюбе свойственно поддерживать игроков в тяжёлых ситуациях

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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий прокомментировал оказанную Артёмом Дзюбой поддержку полузащитнику екатеринбургского «Урала» Илье Ишкову, который не реализовал два пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Непомнящий: Дзюбе свойственно поддерживать игроков в тяжёлых ситуациях
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Артём совершил благородный мужской поступок. В подобных неудачных случаях игроки, независимо от того, в какой они команде находятся, за кого играют, должны поддержать своего коллегу, тем более молодого. Это благое дело, а не что-то экстраординарное. Вот слова осуждения скорее неприемлемы.

Я не хотел бы сейчас петь дифирамбы в адрес Артёма. Это неоднозначная фигура, но то, что он проявляет справедливость в подобных ситуациях, сказать точно можно. С одной стороны, в нём есть, извините, что-то хамское по отношению к партнёрам и соперникам. Но с другой стороны, у него точно есть сердце. Артём всегда поможет игроку, который оказался в неудобном положении, это ему свойственно», — заявил RT Непомнящий.

Ранее Лантратов заявил, что отбил два пенальти в матче с «Уралом» благодаря удаче.

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