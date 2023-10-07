Орлов: «Краснодар» пока претендент номер один на чемпионство в РПЛ
«Ивич фундаментально подходит к работе. Олусегун выходит на замену и бежит быстрее всех. Это джокер в кармане Владимира. Команда играет с самоотдачей, в охотку. Пока это претендент номер один на чемпионство», — цитирует Орлова Sport24.
После десяти туров «быки» набрали 24 очка и лидируют в таблице чемпионата России. В матче 11-го тура РПЛ краснодарцы встретятся с «Ростовом». Встреча пройдёт 7 октября в 19:00.
Ранее жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на информацию об интересе московского клуба к Ивичу.