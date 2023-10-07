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Орлов: «Краснодар» пока претендент номер один на чемпионство в РПЛ

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Российский комментатор Геннадий Орлов считает «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
Орлов: «Краснодар» пока претендент номер один на чемпионство в РПЛ

«Ивич фундаментально подходит к работе. Олусегун выходит на замену и бежит быстрее всех. Это джокер в кармане Владимира. Команда играет с самоотдачей, в охотку. Пока это претендент номер один на чемпионство», — цитирует Орлова Sport24.

После десяти туров «быки» набрали 24 очка и лидируют в таблице чемпионата России. В матче 11-го тура РПЛ краснодарцы встретятся с «Ростовом». Встреча пройдёт 7 октября в 19:00.

Ранее жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на информацию об интересе московского клуба к Ивичу.

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