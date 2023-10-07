Чесноков: Самсонова действовала очень агрессивно, Рыбакина растерялась

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал победу Людмилы Самсоновой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале турнира в Пекине.

«Самсонова сейчас играет в очень хороший теннис, у неё очень резкие, хлёсткие удары. Она действовала очень напористо и агрессивно, поэтому Рыбакина растерялась и стала допускать ошибки», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Самсонова победила Рыбакину со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

В финале турнира Самсонова сыграет с Игой Свёнтек (Польша).

Ранее Медведев победил Гарина и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае.