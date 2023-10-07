Галактионов: в «Локомотиве» играют молодые ребята, им свойственна нестабильность

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей в матче 11‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) против «Урала».

«Ошибки бывают у всех, в том числе результативные. У нас играют молодые ребята, которым свойственна нестабильность, перепады в их игре бывают. Это мы поправим. Они набирают опыт под давлением, когда стараются играть первым номером», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе екатеринбургского клуба отличились Силвие Бегич (12-я минута), Эрик Бикфалви (53-я). У «Локомотива» мячи забили Артём Дзюба (5-я), Тимур Сулейманов (90 + 6).

«Урал» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 19 очков и третья позиция.

Ранее Дзюба поддержал нападающего «Урала» Илью Ишкова, не реализовавшего два пенальти в матче 11‑го тура РПЛ.