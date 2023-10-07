Никоноров объяснил, почему после завершения карьеры решил попробовать себя в роли функционера

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал, почему принял решение попробовать себя в роли функционера в большом футболе.

«В пляжном я добился всех целей и задач, которые сам ставил перед собой. Всё случилось в 2021-м. Тот год получился сумасшедшим. Знал, что он станет апогеем моей карьеры. Заранее настраивался, готовился. Сначала выиграл домашний чемпионат мира. А после него находился в прекрасной физической и психологической форме. Это помогло одержать победу на всех последующих турнирах и параллельно завоевать множество индивидуальных наград. К концу года осознал, что настало время двигаться к новым целям», — заявил Никоноров в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, почему пошёл в функционеры, а не тренеры.

«Чувствую, что могу принести больше пользы российскому футболу в качестве функционера», — добавил Никоноров.

Ранее Никоноров объяснил, почему посещает детские дома и исправительные колонии.