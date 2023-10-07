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Чемпион мира по пляжному футболу рассказал, зачем он посещает детские дома и исправительные колонии

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Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров объяснил, почему посещает детские дома и исправительные колонии.
Чемпион мира по пляжному футболу рассказал, зачем он посещает детские дома и исправительные колонии
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Таким детям необходима поддержка и помощь со стороны взрослых. У некоторых нет родителей. Мне очень приятно заряжать их позитивом как во время игры в футбол, так и в моменты общения. Думаю, у многих из них сохранятся эти добрые воспоминания в памяти, и кому-то они действительно помогут преодолеть трудности, с которыми они столкнулись в столь раннем возрасте.

Именно с данной целью мы и отправляемся в такие путешествия, чтобы помочь, а не просто попинать мяч перед объективами камер. Задача одна — развивать детей, помогать и поддерживать их», — заявил Никоноров в интервью RT.

Он также подчеркнул, что не оставляет без внимания и заключённых.

«Считаю это не менее важным. В исправительных колониях отбывают срок люди. Да, они совершили ошибку в жизни. Но, повторюсь, у каждого должен быть шанс, в том числе на реабилитацию в обществе. Посещая подобные места, я показываю им, что спорт — отличная возможность встать на правильный путь.

Когда тренируешься, в голове всегда появляются светлые мысли. Это видно даже по самим заключённым во время игр. Они излучают счастье. Там нельзя просто выйти и погонять мяч. А тут приезжают профессиональные футболисты. И эти люди выкладываются на поле по полной. Планирую продолжать такие поездки», — добавил Никоноров.

Ранее РФС предложил сборной Бахрейна провести товарищеский матч в 2024 году.

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