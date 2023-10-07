DGP: посла Нидерландов вызвали в МИД Польши после задержания футболистов «Легии»
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«Я искренне возмущён тем, как обошлись с польской стороной. Я ожидаю очень чёткого отчёта от голландской стороны», — приводит слова премьер-министра Матеуша Моравецкого DGP.
Он также отметил, что посол Королевства Нидерландов будет вызван в МИД Польши с объяснениями.
6 октября голландская полиция задержала Жозуэ и Радована Панкова после матча с АЗ. Когда футболисты после игры направлялись с арены к клубному автобусу, кто-то из руководства стадиона принял решение перекрыть все выходы, из-за закрытых ворот некоторым футболистам и руководству клуба пришлось пробираться сквозь толпу людей.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение завести дело касательно задержания игроков «Легии».