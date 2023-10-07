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DGP: посла Нидерландов вызвали в МИД Польши после задержания футболистов «Легии»

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Посол Нидерландов вызван в МИД Польши после инцидента на матче футбольной Лиги конференций между варшавской «Легией» с АЗ в голландском городе Алкмар.
DGP: посла Нидерландов вызвали в МИД Польши после задержания футболистов «Легии»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Я искренне возмущён тем, как обошлись с польской стороной. Я ожидаю очень чёткого отчёта от голландской стороны», — приводит слова премьер-министра Матеуша Моравецкого DGP. 

Он также отметил, что посол Королевства Нидерландов будет вызван в МИД Польши с объяснениями. 

6 октября голландская полиция задержала Жозуэ и Радована Панкова после матча с АЗ. Когда футболисты после игры направлялись с арены к клубному автобусу, кто-то из руководства стадиона принял решение перекрыть все выходы, из-за закрытых ворот некоторым футболистам и руководству клуба пришлось пробираться сквозь толпу людей.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение завести дело касательно задержания игроков «Легии».

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