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Сидельников: Немков может стать чемпионом UFC

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Кирилл Сидельников высказал мнение, что боец Вадим Немков может стать чемпионом в промоушене UFC.
Сидельников: Немков может стать чемпионом UFC
  • globallookpress.com
  • © Louis Grasse/Keystone Press Agency

«У него есть все шансы навести там конкретного шороху и, может, даже стать чемпионом. Потому что Вадик — это реально талант. Талант плюс пахота, он действительно пашет. Это не тот человек, который начинает готовиться за неделю-две до боя. Нет, он за два-три месяца начинает готовиться к бою», — цитирует Сидельникова «Чемпионат».

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. 21 июня спортсмен возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

31 августа Немков отказался от титула чемпиона Bellator из-за перехода в тяжёлый вес.

Ранее Немков заявил, что хотел бы подраться с победителем поединка Васселла и Бейдера.

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