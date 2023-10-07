РФС предложил сборной Бахрейна провести товарищеский матч в 2024 году

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари сообщил о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) о возможном проведении товарищеской встречи.

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира. Подождём и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», — приводит слова Аль Ансари Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

2 октября стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА.