Тен Хаг заявил, что ситуация с Санчо не изменилась

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал свой конфликт с полузащитником команды Джейдоном Санчо.

«Мне очень жаль, но ситуация с Санчо не изменилась. Он недоступен, поэтому он не является частью команды. У меня нет никаких комментариев по этому поводу», — цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Конфликт между игроком и главным тренером вспыхнул после матча с «Арсеналом». Наставник не поставил Санчо в состав, заявив, что он не готов к игре. Позднее спортсмен в соцсети обвинил наставника во лжи. Затем пост пропал, однако игрок не вернулся в состав МЮ и тренируется индивидуально, пока не решит вопрос с клубом.

В текущем сезоне англичанин провёл за «красных дьяволов» три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Юнайтед» советуют Санчо извиниться перед тен Хагом.