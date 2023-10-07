Шавло: Абаскаль упёрся и не ставит Джикию, а капитан должен быть на поле
«Джикия — капитан «Спартака», он болеет за команду, переживает, он должен быть на поле. Георгий — лидер, он может бодрить игроков, он должен быть с командой. Это проблема, что он не играет», — цитирует Шавло «Матч ТВ».
По его мнению, Срджан Бабич и Джикия могут сыграть эффективно вместе в центре защиты.
«Просто тренер упёрся и не ставит Джикию», — добавил Шавло.
Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.
В центре обороны сейчас играют Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.
Ранее Квинси Промес заявил, что Джикия ещё принесёт «Спартаку» много пользы.