Узнать больше

Шавло: Абаскаль упёрся и не ставит Джикию, а капитан должен быть на поле

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает несправедливым отсутствие Георгия Джикии в основном составе на матчах чемпионата России по футболу.

«Джикия — капитан «Спартака», он болеет за команду, переживает, он должен быть на поле. Георгий — лидер, он может бодрить игроков, он должен быть с командой. Это проблема, что он не играет», — цитирует Шавло «Матч ТВ».

По его мнению, Срджан Бабич и Джикия могут сыграть эффективно вместе в центре защиты.

«Просто тренер упёрся и не ставит Джикию», — добавил Шавло.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

В центре обороны сейчас играют Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.

Ранее Квинси Промес заявил, что Джикия ещё принесёт «Спартаку» много пользы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить