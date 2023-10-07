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Семшов заявил, что увольнение Абаскаля не сильно повлияет на игру «Спартака»

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов считает, что отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера не поможет московскому «Спартаку» сразу быстро выбраться из кризиса.

«Не думаю, что смена тренера кардинально может повлиять на команду. Неправильно менять главных специалистов. Думаю, до конца этого года нужно оставить Абаскаля, а дальше смотреть, как «Спартак» будет действовать», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

По его словам, футбол — это такой вид спорта, где ты можешь сегодня проиграть, а завтра выиграть, и всё быстро поменяется.

«Посмотрите, сколько в среднем у нас работают специалисты — по четыре месяца. Абаскаль работает не первый год, можно какие-то зарисовки у команды увидеть», — добавил Семшов.

«Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В двух последних играх столичная команда проиграл московскому «Динамо» (0:3) в Кубке России (0:3) и «Крыльям Советов» (0:4) в РПЛ.

Красно-белые примут в 11-м туре столичный ЦСКА 8 октября.

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Денис Колодин заявил, что самый титулованный тренер «Спартака» Олег Романцев должен стать спортивным директором московского клуба.

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