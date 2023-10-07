Корнаухов считает, что в дерби «Спартак» — ЦСКА нет фаворита

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что в московском дерби в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком» фаворит отсутствует.

«Как бы там ни складывались дела у команд, на каком бы месте они ни шли, думаю, что перед таким матчем всегда равенство. Можно достать из себя какие-то внутренние резервы, если ты не совсем готов», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

По его мнению, у армейской команды нет стабильности именно в линии обороны.

«Но ЦСКА стал больше реализовывать те моменты, которые он создаёт. Если в прошлом году было много моментов при не очень хорошей реализации, то в этом году реализация, скажем так, чуть лучше», — добавил Корнаухов.

ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком» 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск. Команды, на счету которых по 16 очков, делят пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Денис Колодин заявил, что самый титулованный тренер «Спартака» Олег Романцев должен стать спортивным директором московского клуба.