Колодин: «Спартак» должен назначить Романцева на пост спортивного директора
«Спартак» — это Романцев. Пусть он берёт игроков в «Спартак». Сделайте его спортивным директором клуба», — цитирует Колодина «РБ Спорт».
Экс-игрок московского «Динамо» подчеркнул, что «Спартаку» нужны квалифицированные футболисты.
«Нет хороших игроков — и нет игры. Уровень надо держать в каждом матче, а не от игры к игре», — добавил Колодин.
«Спартак» примет ЦСКА в 11-м туре чемпионата России. Игра начнётся в 19:00 мск. Команды, на счету которых по 16 очков, делят пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).
Пост спортивного директора «Спартака» в данный момент занимает Пол Эшуорт.
Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.