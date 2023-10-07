Колодин: «Спартак» должен назначить Романцева на пост спортивного директора

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Денис Колодин считает, что самый титулованный тренер «Спартака» Олег Романцев должен стать спортивным директором московского клуба.

«Спартак» — это Романцев. Пусть он берёт игроков в «Спартак». Сделайте его спортивным директором клуба», — цитирует Колодина «РБ Спорт».

Экс-игрок московского «Динамо» подчеркнул, что «Спартаку» нужны квалифицированные футболисты.

«Нет хороших игроков — и нет игры. Уровень надо держать в каждом матче, а не от игры к игре», — добавил Колодин.

«Спартак» примет ЦСКА в 11-м туре чемпионата России. Игра начнётся в 19:00 мск. Команды, на счету которых по 16 очков, делят пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Пост спортивного директора «Спартака» в данный момент занимает Пол Эшуорт.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.