Промес — о трансфере Медины из ЦСКА в «Спартак»: это было неожиданно

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан красно-белых.

«Удивил ли прямой трансфер Медины в «Спартак» из ЦСКА? Это было неожиданно. Но, наверное, прошли те времена, когда такое было немыслимо. При мне в «Спартаке» уже играли Широков и Ерёменко, которые также выступали в другое время за армейцев», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

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