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УЕФА открыл дело после задержания игроков «Легии» в Нидерландах

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение завести дело касательно задержания игроков «Легии» по окончании матча Лиги конференций с АЗ.
УЕФА открыл дело после задержания игроков «Легии» в Нидерландах
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте организации, УЕФА назначил инспекторов по этике и дисциплине для проведения расследования инцидентов.

6 октября голландская полиция задержала Жозуэ и Радована Панкова после матча второго тура группового этапа Лиги конференций с АЗ из Алкмара. Когда футболисты после игры направлялись с арены к клубному автобусу, кто-то из руководства стадиона принял решение перекрыть все выходы, из-за закрытых ворот некоторым футболистам и руководству клуба пришлось пробираться сквозь толпу людей.

Ранее Польский футбольный союз обратился к УЕФА после задержания игроков «Легии».

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