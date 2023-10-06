УЕФА открыл дело после задержания игроков «Легии» в Нидерландах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение завести дело касательно задержания игроков «Легии» по окончании матча Лиги конференций с АЗ.

Как сообщается на сайте организации, УЕФА назначил инспекторов по этике и дисциплине для проведения расследования инцидентов.

6 октября голландская полиция задержала Жозуэ и Радована Панкова после матча второго тура группового этапа Лиги конференций с АЗ из Алкмара. Когда футболисты после игры направлялись с арены к клубному автобусу, кто-то из руководства стадиона принял решение перекрыть все выходы, из-за закрытых ворот некоторым футболистам и руководству клуба пришлось пробираться сквозь толпу людей.

Ранее Польский футбольный союз обратился к УЕФА после задержания игроков «Легии».