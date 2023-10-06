Наумов: ЦСКА выглядит стабильнее «Спартака» и должен победить в дерби

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение, что ЦСКА выглядит стабильнее «Спартака» перед их очным матчем в 11-м туре РПЛ.

«Думаю, ЦСКА сейчас выглядит предпочтительнее «Спартака», а у красно‑белых не очень всё ладится. Армейцы сегодня более стабильны, они более уверенно выглядят и, мне кажется, должны одержать победу в дерби. Но я думаю, здесь не будет большого счёта», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Встреча состоится в воскресенье, 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на пятой строчке.

Ранее шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова перед дерби.