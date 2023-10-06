«Металлург» обыграл «Салават», забросив шесть шайб в матче КХЛ

«Металлург» победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» и завершилась со счётом 6:3.

В составе магнитогорского клуба шайбы забросили Никита Михайлис, Роман Канцеров, Никита Гребёнкин (хет-трик), Никита Михайлис. У «Салавата» отличились Егор Сучков, Иван Дроздов и Данил Алалыкин.

Таким образом, «Металлург» (23) занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават» (14) располагается на восьмой строчке.

Ранее дубль Радулова помог «Ак Барсу» нанести поражение «Авангарду» в матче КХЛ.