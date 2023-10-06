Промес — о матче с ЦСКА: отличный шанс вернуться на победный путь

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Точно нельзя сказать, что нам не хватает опыта: эта команда вместе уже пару лет. Новички тоже пришли качественные, усилили нас. То есть как будто бы всё есть, недостаёт самой малости. А дерби с ЦСКА — отличный шанс вернуться на победный путь», — приводит слова Промеса пресс-служба клуба.

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на пятой строчке.

Встреча двух команд состоится в воскресенье, 8 октября. Игра пройдёт на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не исключил, что Абаскаля могут уволить после поражения от красно-синих.