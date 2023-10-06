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Масалитин: Ренана можно назвать самым дорогим лавочником РПЛ

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин возмутился попаданием защитника «Зенита» Ренана в топ-10 дорогих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Масалитин: Ренана можно назвать самым дорогим лавочником РПЛ
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, место Ренана мог бы легко занять тот же Акинфеев, пусть даже ему и 37 лет. Для нас он просто бесценен. Если говорить серьёзнее, почему бы не рассмотреть Мойзеса или Рошу? Как вообще можно вписывать сюда Роберта, если он практически ничего не показывает в «Зените»? Его можно назвать только самым дорогим лавочником в данной компании», — сказал Масалитин RT.

Напомним, в рамках РПЛ бразилец последний раз появлялся на поле 13 августа в матче с «Факелом».

Ранее Масалитин перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» высказался о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова. 

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