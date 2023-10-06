Камоцци: в дерби может случиться всё, но время Абаскаля в «Спартаке» подошло к концу

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение касательно положения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Спартак» — ЦСКА — это дерби. В дерби может случиться всё что угодно. Может ли дерби стать последним матчем Абаскаля? Я думаю, что его время в «Спартаке» подошло к концу», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

После десяти туров РПЛ красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-синие с 16 очками располагаются на пятой строчке.

Встреча двух команд состоится в воскресенье, 8 октября. Игра пройдёт на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не исключил, что Абаскаля могут уволить после поражения от красно-синих.