Поздняков сообщил, что не видит смысла обсуждать выход из МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался на тему возможного выхода из Международного олимпийского комитета (МОК).

«Юридически такой процедуры нет, я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями», — цитирует Позднякова ТАСС.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее делегация ОКР отказалась от участия в генассамблее ЕОК.