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Поздняков сообщил, что не видит смысла обсуждать выход из МОК

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался на тему возможного выхода из Международного олимпийского комитета (МОК).
Поздняков сообщил, что не видит смысла обсуждать выход из МОК
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«Юридически такой процедуры нет, я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями», — цитирует Позднякова ТАСС.

МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее делегация ОКР отказалась от участия в генассамблее ЕОК.

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