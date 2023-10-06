Польский футбольный союз обратился к УЕФА после задержания игроков «Легии»

Генеральный секретарь Польского футбольного союза Лукаш Вачовски прокомментировал случившееся после матча второго тура группового этапа Лиги конференций между «Легией» и АЗ.

«Я обратился к секретарю Королевского футбольного союза Нидерландов и представителям УЕФА за разъяснениями по поводу сложившейся ситуации», — написал Вачовски в Twitter.

6 октября Голландская полиция задержала Жозуэ и Радована Панкова после матча второго тура группового этапа Лиги конференций с АЗ из Алкмара. Когда футболисты после игры направлялись с арены к клубному автобусу, кто-то из руководства стадиона принял решение перекрыть все выходы, из-за закрытых ворот некоторым футболистам и руководству клуба пришлось пробираться сквозь толпу людей.

Ранее пресс-атташе «Легии» Бартош Заславский сообщил, что польский клуб возвращается в Варшаву без задержанных голландской полицией игроков.