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«Флуминенсе» и «Бока Хуниорс» сыграют в финале Кубка Либертадорес

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Аргентинский «Бока Хуниорс» одержал победу над бразильским «Палмейрасом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Либертадорес.
«Флуминенсе» и «Бока Хуниорс» сыграют в финале Кубка Либертадорес
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandre Schneider

Основное и дополнительное время встречи в Сан-Паулу завершилось со счётом 1:1.

В составе гостей забитым мячом отметился нападающий Эдинсон Кавани. У хозяев гол на счету полузащитника Хоакина Пикереса.

На 66-й минуте игры защитник аргентинского клуба Маркос Рохо получил красную карточку.

В серии пенальти победу одержали подопечные Хорхе Альмирона — 4:2.

Таким образом, сине-золотые вышли в финал Кубка Либертадорес, где 4 ноября в Рио-де-Жанейро сыграют с бразильским «Флуминенсе».

Ранее сообщалось, что шесть полицейских получили ранения в результате столкновения с болельщиками после матча 27‑го тура чемпионата Аргентины между «Индепендьенте» и «Бока Хуниорс».

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