«Флуминенсе» и «Бока Хуниорс» сыграют в финале Кубка Либертадорес
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Основное и дополнительное время встречи в Сан-Паулу завершилось со счётом 1:1.
В составе гостей забитым мячом отметился нападающий Эдинсон Кавани. У хозяев гол на счету полузащитника Хоакина Пикереса.
На 66-й минуте игры защитник аргентинского клуба Маркос Рохо получил красную карточку.
В серии пенальти победу одержали подопечные Хорхе Альмирона — 4:2.
Таким образом, сине-золотые вышли в финал Кубка Либертадорес, где 4 ноября в Рио-де-Жанейро сыграют с бразильским «Флуминенсе».
Ранее сообщалось, что шесть полицейских получили ранения в результате столкновения с болельщиками после матча 27‑го тура чемпионата Аргентины между «Индепендьенте» и «Бока Хуниорс».