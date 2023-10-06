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Матыцин заявил, что спортивная честь не может отделяться от любви к Родине

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Министр спорта Олег Матыцин во время церемонии вручения медалей, посвящённой 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, заявил, что спортивная честь никогда не отделялась от любви к Родине и чести Отечества.

«Спортсмены всегда были на передовой и в мирное, и в военное время. Спортивная честь никогда не отделялась от любви к Родине и чести нашего Отечества», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, именно поэтому президент России всегда показывает пример здорового образа жизни и отношения к решению всех проблем.

«Наша сегодняшняя задача как государственного органа — чтить традиции, уважать своё прошлое и с гордо поднятой головой шагать дальше», — добавил Матыцин.

Юбилей Министерства спорта отмечается в 2023 году. Сто лет назад был принят декрет ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР».

Ранее Матыцин заявил, что ПКР показывает успешную работу по защите истинных принципов спорта.

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